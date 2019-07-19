https://static.news.ru/photo/6bd4cde0-aaf3-11e9-9b0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lasha Kuprashvili/Global Look Press

Международные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») состоятся в Грузии с 27 июля по 9 августа, в них примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В военных манёврах, кроме Грузии, будут участвовать Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, США, Турция, Украина и Черногория, передаёт RT .

Целью учений является повышение взаимосовместимости между странами, а также отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций.

Манёвры НАТО, как подчеркнули в Минобороны Грузии, внесут вклад в «сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Чёрного моря».

Как писал News.ru, учения Agile Spirit проводятся с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.