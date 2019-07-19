Международные учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух») состоятся в Грузии с 27 июля по 9 августа, в них примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
В военных манёврах, кроме Грузии, будут участвовать Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, США, Турция, Украина и Черногория, передаёт
Целью учений является повышение взаимосовместимости между странами, а также отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций.
Манёвры НАТО, как подчеркнули в Минобороны Грузии, внесут вклад в «сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Чёрного моря».
Как писал News.ru, учения Agile Spirit проводятся с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.