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Маньяка казнили в КНР через 30 лет после первого убийства

Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Серийного убийцу и насильника Гао Ченъюна, который орудовал в городе Байинь с 1988 по 2002 год, казнили власти КНР. В местной прессе его называют китайским «Джеком-потрошителем».

«На основании выданного председателем Верховного народного суда КНР распоряжения о приведении в исполнение смертного приговора, 3 января в первой половине дня Гао Чэнъюн был казнён», — цитирует РИА Новости представителя народного суда города Байинь.

За три десятилетия Гао Ченъюн совершил как минимум 11 убийств. Также он практиковал разбойные нападения, изнасилования и надругательства над трупами убитых. Самой младшей его жертве было восемь лет. Маньяка задержали в 2016 году.

Как писал News.ru, ранее Верховный народный суд Китая санкционировал казнь убийцы девяти школьников. Смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя, виновного в умышленном убийстве, были приведён в исполнение 27 сентября 2018 года.


#китай #КАЗНЬ #маньяки
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