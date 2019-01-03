Маньяка казнили в КНР через 30 лет после первого убийства

https://news.ru/storage/news/452191cdc7d8d55eba808f54aedf2ad5/0470c05a-3780-4212-bfc2-d428158b9c2a_850.jpg Yin Gang/Xinhua/Global Look Press

Серийного убийцу и насильника Гао Ченъюна, который орудовал в городе Байинь с 1988 по 2002 год, казнили власти КНР. В местной прессе его называют китайским «Джеком-потрошителем».

«На основании выданного председателем Верховного народного суда КНР распоряжения о приведении в исполнение смертного приговора, 3 января в первой половине дня Гао Чэнъюн был казнён», — цитирует РИА Новости представителя народного суда города Байинь.

За три десятилетия Гао Ченъюн совершил как минимум 11 убийств. Также он практиковал разбойные нападения, изнасилования и надругательства над трупами убитых. Самой младшей его жертве было восемь лет. Маньяка задержали в 2016 году.

Как писал News.ru, ранее Верховный народный суд Китая санкционировал казнь убийцы девяти школьников. Смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя, виновного в умышленном убийстве, были приведён в исполнение 27 сентября 2018 года.