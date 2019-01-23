Манифестанты сожгли полицейский участок с людьми

https://news.ru/storage/news/7eb5fa6934a9c6bddbca797f2d1e8877/197c2316-99d8-4604-bb02-21000c819881_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется.

Так полицейские отреагировали на противоправные действия протестующих, которые стали забрасывать силы правопорядка камнями и пытаться соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы, сообщают местные СМИ.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи людей.

На северо-востоке страны, в городе Матурин, протестующие разгромили здание правящей партии.

На западе страны, в городе Баринас, полицейские открыли стрельбу по манифестантам, в результате которой погибли как минимум четыре человека.

На севере страны, в двух часах езды от Каракаса, в городе Карабобо, протестующие подожгли полицейский участок с сотрудниками правоохранительных органов внутри. Видео в социальных сетях публикуют очевидцы.

Abd yanlısı paramiliterler harekete geçti.



Abd yanlıları, Carabobo kentinde; kendilerine katılmayı reddeden bir polis karakolunu, içindeki bazı polislerle birlikte ateşe vermiş.pic.twitter.com/dI1XQqBpYh — tahtakuşlar (@taylieli) 23 января 2019 г.

#SanFelipe represión en la av. Caracas por parte de la GNB contra manifestantes | Video: Cortesía pic.twitter.com/4ttphxTO9D — Elimpulso.com (@elimpulsocom) 23 января 2019 г.

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали уже шесть стран: США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия и Бразилия, сообщал News.ru.