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Манифестанты сожгли полицейский участок с людьми

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

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Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется. 

Так полицейские отреагировали на противоправные действия протестующих, которые стали забрасывать силы правопорядка камнями и пытаться соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы, сообщают местные СМИ.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи людей. 

На северо-востоке страны, в городе Матурин, протестующие разгромили здание правящей партии. 

На западе страны, в городе Баринас, полицейские открыли стрельбу по манифестантам, в результате которой погибли как минимум четыре человека.

На севере страны, в двух часах езды от Каракаса, в городе Карабобо, протестующие подожгли полицейский участок с сотрудниками правоохранительных органов внутри. Видео в социальных сетях публикуют очевидцы.

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали уже шесть стран: США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия и Бразилия, сообщал News.ru.


#венесуэла
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