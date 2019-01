Манифестанты сожгли полицейский участок с людьми

Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется.

Так полицейские отреагировали на противоправные действия протестующих, которые стали забрасывать силы правопорядка камнями и пытаться соорудить баррикады на улицах венесуэльской столицы, сообщают местные СМИ.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи людей.

На северо-востоке страны, в городе Матурин, протестующие разгромили здание правящей партии.

На западе страны, в городе Баринас, полицейские открыли стрельбу по манифестантам, в результате которой погибли как минимум четыре человека.

#BREAKING Security forces reportedly shooting at protestors in the Venezuelan city of Barinas#Venezuela #23ene 23 de enero pic.twitter.com/pbnVp4jQ8l