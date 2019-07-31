https://static.news.ru/photo/d8bcf1a2-b3be-11e9-b569-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал представителей ряда стран быть беспристрастными и перестать обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета, — рассказал « Известиям » глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, расследование ещё продолжается, а некоторые страны уже обвиняют в крушении лайнера целые государства и называют конкретные имена.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолёта MH17. По его мнению, эти страны перекладывают всю вину на Россию.

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.