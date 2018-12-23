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Макрон разочарован выводом войск США из Сирии

Эммануэль Макрон Belgium Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

в мире [ версия для печати ]

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением своего американского коллеги Дональда Трампа вывести войска из САР. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Чада Нджамене.

Президент подчеркнул, что «союзник должен оставаться надёжным», передаёт ТАСС. При этом он отметил, что французская армия продолжит участвовать в операциях в республике.

Макрон также прокомментировал отставку министра обороны Штатов Джеймса Мэттиса. По его словам, военный всегда напоминал о важности коалиции и скоординированности действий.

«Для главы государства и командующего вооружёнными силами это самый главный принцип», — пояснил лидер страны.

Сразу после заявления Трампа о выводе войск из Сирии глава Пентагона объявил об уходе в отставку. При этом он пожелал лидеру страны найти министра, взгляды которого будут больше соответствовать его собственным. Как писал News.ru, уход Мэттиса вызван рядом противоречий с президентом, в том числе по Сирии и взаимоотношениям с союзниками.


#Франция #сша #эммануэльмакрон
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