Макрон разочарован выводом войск США из Сирии

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением своего американского коллеги Дональда Трампа вывести войска из САР. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Чада Нджамене.
Президент подчеркнул, что «союзник должен оставаться надёжным», передаёт ТАСС. При этом он отметил, что французская армия продолжит участвовать в операциях в республике.
Макрон также прокомментировал отставку министра обороны Штатов Джеймса Мэттиса. По его словам, военный всегда напоминал о важности коалиции и скоординированности действий.
«Для главы государства и командующего вооружёнными силами это самый главный принцип», — пояснил лидер страны.
Сразу после заявления Трампа о выводе войск из Сирии глава Пентагона объявил об уходе в отставку. При этом он пожелал лидеру страны найти министра, взгляды которого будут больше соответствовать его собственным. Как писал News.ru, уход Мэттиса вызван рядом противоречий с президентом, в том числе по Сирии и взаимоотношениям с союзниками.