Макрон разочарован выводом войск США из Сирии

https://news.ru/storage/news/822babaecbb30ad1248adc0fff00b9d1/e78ad00e-ea7d-4952-a89d-90fb2321a846_850.jpg Belgium Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением своего американского коллеги Дональда Трампа вывести войска из САР. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Чада Нджамене.

Президент подчеркнул, что «союзник должен оставаться надёжным», передаёт ТАСС. При этом он отметил, что французская армия продолжит участвовать в операциях в республике.

Макрон также прокомментировал отставку министра обороны Штатов Джеймса Мэттиса. По его словам, военный всегда напоминал о важности коалиции и скоординированности действий.

«Для главы государства и командующего вооружёнными силами это самый главный принцип», — пояснил лидер страны.

Сразу после заявления Трампа о выводе войск из Сирии глава Пентагона объявил об уходе в отставку. При этом он пожелал лидеру страны найти министра, взгляды которого будут больше соответствовать его собственным. Как писал News.ru, уход Мэттиса вызван рядом противоречий с президентом, в том числе по Сирии и взаимоотношениям с союзниками.