Макрон учится на ошибках казнённого Людовика XVI

https://news.ru/storage/news/e185c57a7bee986103f0448abc6b85bb/91383dbc-cb19-4241-9096-2b6c371350ba_850.jpg Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Реформы во Франции продолжатся, несмотря на многочисленные протесты и общественное возмущение действиями властей. Чтобы урегулировать кризис в стране, не обязательно отказываться от всего, что было сделано за последние 18 месяцев, заявил президент Эммануэль Макрон.

Объясняя свои слова, лидер Франции вспомнил трагическую историю жизни короля Людовика XVI.

«Он закончил жизнь на гильотине именно потому, что отказался от проведения реформ», — сказал Макрон на ужине, устроенном в Версале для топ-менеджеров Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

По мнению Макрона, выступления «жёлтых жилетов» стали для среднего класса способом выразить обеспокоенность глобализацией, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии и Италии, информирует «Профиль».

Ранее киберпреступники опубликовали адрес электронной почты президента Франции Эммануэля Макрона, которым он пользуется для частной переписки. Он оказался в числе слитых в Интернет 773 млн адресов и более 21 млн паролей. В Елисейском дворце при этом отметили, что информационной безопасности лидера страны ничего не угрожает, писал News.ru.