Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести в ближайшее время переговоры с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава Пятой республики намерен устроить переговоры, чтобы избежать эскалацию напряжённости в ближневосточном регионе.
Главное сегодня, по моему мнению — сохранить ядерное соглашение и создать условия для полезного диалога с Ираном — не только по ядерному досье, но также по региональным вопросам и баллистическим вопросам, — цитирует Макрона РИА Новости.
По словам французского лидера, по возвращении в Париж из Сербии, он проведёт переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, «а также на этой неделе — с президентом Путиным и президентом Трампом».