https://static.news.ru/photo/e8a883fc-a729-11e9-a14d-fa163e074e61_1024.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести в ближайшее время переговоры с коллегами из Ирана, России и США — Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава Пятой республики намерен устроить переговоры, чтобы избежать эскалацию напряжённости в ближневосточном регионе.

Главное сегодня, по моему мнению — сохранить ядерное соглашение и создать условия для полезного диалога с Ираном — не только по ядерному досье, но также по региональным вопросам и баллистическим вопросам, — цитирует Макрона РИА Новости .

По словам французского лидера, по возвращении в Париж из Сербии, он проведёт переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, «а также на этой неделе — с президентом Путиным и президентом Трампом».

Как писал News.ru. ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что главной угрозой для человечества может стать распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке.