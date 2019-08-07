https://static.news.ru/photo/7953ac1e-b928-11e9-8d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici / Le Pictorium/Global Look Press

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что планирует 19 августа обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным работу в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Глава государства сообщил, что этот вопрос будет включён в повестку дня во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным 19 августа, — приводит ТАСС сообщение администрации французского президента.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию на востоке Украины, писал News.ru. Во время беседы политики затронули и перспективы взаимодействия в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.