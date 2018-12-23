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Макрон пригрозил суровым наказанием участникам погромов

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французская юстиция примет очень жёсткие меры в отношении тех, кто устраивал погромы в ходе протестных акций «жёлтых жилетов». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон во время своего визита в Чад.

Глава государства отметил, что внимательно следит за событиями последних дней. Кроме того, о происходящем его информирует глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Макрон подчеркнул, что сегодня стране необходимо воцарение порядка и согласия, «совместное продвижение к важным коллективным целям».

«Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия», — цитирует французского лидера телеканал BFM.

Ранее News.ru писал о том, что «жёлтые жилеты» провели 22 декабря очередную акцию, добиваясь организации референдумов гражданской инициативы. В ней участвовали около 800 человек. Глава французского правительства Эдуар Филипп заявил, что власти готовы рассмотреть их требования. За все время протестов «жёлтых жилетов» погибли 10 человек, несколько сотен задержаны полицией.


#Франция #протесты #эммануэльмакрон
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