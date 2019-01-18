Макрон попробует себя в роли десантника

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит прыжок с парашютом. Такое обещание глава государства дал во время встречи с военнослужащими 11-й парашютной бригады.

После показательного выступления десантников командир бригады заявил ему, что его подчинённые очень хотели бы увидеть лидера страны и премьер-министра Эдуара Филиппа, прыгающих с парашютом.

«Я сделаю это, обещаю», — цитирует Макрона La Depeche.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о том, что президенту России Владимиру Путину приходилось прыгать с парашютом во время учёбы в Краснознамённом институте КГБ СССР (Академия внешней разведки).