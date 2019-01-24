USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent60.83 $ Bitcoin3,557.03 $
МОСКВА-18°C14:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Макрон поддержал бунтующую венесуэльскую оппозицию

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле.

По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.

«Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране», — заявил Макрон в своём Twitter.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.

Начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек. 

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
политика 13:36, 24 января 2019
Россия не даст вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы
в мире 12:36, 24 января 2019
Эксперт: население Венесуэлы остаётся на стороне Мадуро
в мире 12:01, 24 января 2019
Провал переворота в Венесуэле станет поражением для Трампа
Лента новостей
политика 14:45
Греф объяснил порочность санкций
в мире 14:43
В ситуации с кирпичами на Украине увидели суть страны
политика 14:41
Косачев: РФ ждёт обращения за помощью со стороны Венесуэлы
общество 14:39
«Победа» подала в суд на пограничников «Внуково»
общество 14:36
Рабочие вывезли КамАз с отходами из квартиры пенсионерки
Другие новости
в мире 14:43
В ситуации с кирпичами на Украине увидели суть страны
в мире 14:31
Испания предлагает Венесуэле провести выборы
в мире 13:38
Лукашенко выступил против фейков и вбросов
в мире 13:25
Ответственность за войну с курдами придётся взять Асаду
О чём свидетельствуют переговоры Путина и Эрдогана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top