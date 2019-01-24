Макрон поддержал бунтующую венесуэльскую оппозицию

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Президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле.

По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.

«Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране», — заявил Макрон в своём Twitter.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка узурпации власти в Венесуэле нарушает основы международного права.

Начавшиеся в Венесуэле беспорядки привели к многочисленным жертвам. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 16 человек.

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.