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Лайнер авиакомпании ALK Airlines, который летел из Приштины в Базель, попал в активную зону турбулентности перед посадкой, в результате чего пострадали 10 человек.

По словам представителя аэропорта Вивьен Гаскелл, инцидент произошёл вечером 16 июня примерно за 20–25 минут до приземления. На место прибыли машины скорой помощи и пожарная бригада. Все пострадавшие были доставлены...