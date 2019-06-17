Франция хочет избежать выхода Москвы из Совета Европы, поскольку это противоречило бы интересам россиян. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам французского лидера, возглавляемое им государство не выступает за снятие санкций с России, передаёт
Это (выход России из Совета Европы. — News.ru) негативно отразилось бы на той цели, к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в Совете Европы средство защиты своих прав, — подчеркнул Макрон.
Как писал News.ru, ранее совет Госдумы определился с датой рассмотрения вопроса о подаче заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это произойдёт 19 июня. В этот же день решится вопрос и о составе делегации.