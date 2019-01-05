Макрон осудил насилие на протестах «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/4f415852583f96ba01b2936443aec374/94eede07-c046-47c7-8c78-ff37a9fbf90d_850.jpg Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон осудил насильственные действия во время протестных акций «жёлтых жилетов» и призвал представителей движения к дебатам.

«Ещё раз чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует», — написал президент республики в своём Twitter.

Глава государства отметил, что «каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу».

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 января 2019 г.

Ранее представитель кабмина Бенжамен Гриво заявил, что движение «жёлтых жилетов» взяли под свой контроль экстремисты, которые хотят свергнуть французское правительство. Он подчеркнул, что власти уже приняли «быстрые и конкретные» меры по улучшению ситуации в стране, однако манифестанты продолжают протесты и ведут политическую борьбу, писал News.ru.