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Макрон осудил насилие на протестах «жёлтых жилетов»

Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Французский лидер Эммануэль Макрон осудил насильственные действия во время протестных акций «жёлтых жилетов» и призвал представителей движения к дебатам.

«Ещё раз чрезмерная жестокость обрушилась на республику — её стражей, представителей и символы. Те, кто совершает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует», — написал президент республики в своём Twitter.

Глава государства отметил, что «каждый должен взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу».

Ранее представитель кабмина Бенжамен Гриво заявил, что движение «жёлтых жилетов» взяли под свой контроль экстремисты, которые хотят свергнуть французское правительство. Он подчеркнул, что власти уже приняли «быстрые и конкретные» меры по улучшению ситуации в стране, однако манифестанты продолжают протесты и ведут политическую борьбу, писал News.ru.


#Франция #МАКРОН #желтыежилеты
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