Макрон назвал музыку Леграна «мелодией ушедшей эпохи»

https://news.ru/storage/news/6dab3bde70ffcaf7119260cf93beec1f/41e25a57-bc0e-4681-a921-06a9195ecfd9_850.jpg Aurelien Morissard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память умершего легендарного композитора Мишеля Леграна. Он выразил глубокие соболезнования семье пианиста и назвал его музыку «мелодией ушедшей эпохи» и оригинальными саундтреками жизни каждого человека.

«Его неподражаемые мелодии мы прокручиваем в голове и напеваем на улице. Сегодня они мелодии эпохи», — заявил Макрон.

Как сообщал News.ru, французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец Мишель Легран умер на 87-м году жизни в Париже. Он автор более 200 саундтреков к фильмам. Среди его наград — пять премий «Грэмми», три «Оскара» и номинация на «Эмми». Когда музыканту исполнилось 22 года, его альбом I Iove Paris был признан самой продаваемой пластинкой с инструментальной музыкой. Одно из самых известных произведений Леграна — музыка к фильму «Шербурские зонтики».