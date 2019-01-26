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Макрон назвал музыку Леграна «мелодией ушедшей эпохи»

Aurelien Morissard/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память умершего легендарного композитора Мишеля Леграна. Он выразил глубокие соболезнования семье пианиста и назвал его музыку «мелодией ушедшей эпохи» и оригинальными саундтреками жизни каждого человека.

«Его неподражаемые мелодии мы прокручиваем в голове и напеваем на улице. Сегодня они мелодии эпохи», — заявил Макрон.

Как сообщал News.ru, французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец Мишель Легран умер на 87-м году жизни в Париже. Он автор более 200 саундтреков к фильмам. Среди его наград — пять премий «Грэмми», три «Оскара» и номинация на «Эмми». Когда музыканту исполнилось 22 года, его альбом I Iove Paris был признан самой продаваемой пластинкой с инструментальной музыкой. Одно из самых известных произведений Леграна — музыка к фильму «Шербурские зонтики».


#Франция #МАКРОН
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