Макрон назвал «лучшим из возможных» соглашение о Brexit

https://news.ru/storage/news/cd9b7cfb2f07abfdf86aa50bcad42e1e/dab9a5c6-8f36-4182-a3e9-ee2d89e6b258_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что достигнутое соглашение с Евросоюзом по выходу Великобритании из Содружества — «лучшее из возможных».

По мнению главы Франции, соглашение, достигнутое 25 ноября минувшего года, является лучшим вариантом для всех сторон, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Елисейском дворце.

Ранее News.ru писал, что лидеры стран ЕС отказались пересматривать условия выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 29 марта 2019 года. Саммит ЕС состоялся без участия премьер-министра страны Терезы Мэй.