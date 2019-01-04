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Макрон назвал «лучшим из возможных» соглашение о Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон

в мире [ версия для печати ]

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что достигнутое соглашение с Евросоюзом по выходу Великобритании из Содружества — «лучшее из возможных».

По мнению главы Франции, соглашение, достигнутое 25 ноября минувшего года, является лучшим вариантом для всех сторон, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Елисейском дворце.

Ранее News.ru писал, что лидеры стран ЕС отказались пересматривать условия выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 29 марта 2019 года. Саммит ЕС состоялся без участия премьер-министра страны Терезы Мэй.


#МАКРОН #Brexit
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