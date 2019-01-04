Макрон назвал «лучшим из возможных» соглашение о Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что достигнутое соглашение с Евросоюзом по выходу Великобритании из Содружества — «лучшее из возможных».
По мнению главы Франции, соглашение, достигнутое 25 ноября минувшего года, является лучшим вариантом для всех сторон, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника в Елисейском дворце.
Ранее News.ru писал, что лидеры стран ЕС отказались пересматривать условия выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 29 марта 2019 года. Саммит ЕС состоялся без участия премьер-министра страны Терезы Мэй.