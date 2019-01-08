Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции. Официальная церемония состоится во вторник, 22 января, в администрации города Ахен, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Планируется, что новое соглашение укрепит двусторонние отношения в областях экономики, внешней политики, безопасности, а также в сфере образования и культуры, технологий и исследований.

За основу документа был взят Елисейский договор от 1963 года, который способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Целью нового договора станет ещё большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке, говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп провёл переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Сирии. Лидеры стран подтвердили приверженность уничтожению запрещённой в России группировки «Исламское государство», а также обсудили план по скоординированному выводу американских войск, писал News.ru.