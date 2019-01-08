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Майк Пенс осудил деструктивную позицию Конгресса

Ron Sachs/Global Look Press

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Представители Демократической партии в Конгрессе США отказались вести конструктивный диалог до тех пор, пока президент Дональд Трамп не восстановит работу правительства. Однако, по мнению вице-президента Майка Пенса, они обязаны сесть за стол переговоров.

«Американский народ заслуживает большего: демократы должны вернуться за стол переговоров, и я уверен, что мы решим этот вопрос законодательным путем. Мы провели все праздничные дни в этом помещении. Мы услышали, каковы их приоритеты. А президент повторил свое четкое намерение построить стену», — сказал Пенс в интервью телеканалу CBC.

4 января Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

Шатдаун (перерыв в работе американского правительства) начался 22 декабря и затронул девять федеральных департаментов, а также другие агентства, в общей сложности около 800 тыс. федеральных сотрудников. Более половины из них были вынуждены работать без сохранения оплаты, а часть сотрудников была уволена, писал News.ru.


#сша #конгресс #майкпенс
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