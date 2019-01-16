Почему в СНГ ходят к магам и колдунам

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На постсоветском пространстве растёт популярность знахарей

В Узбекистане в ближайшее время появится новая профессия — исцелитель. Решение об этом приняли после того, как в октябре прошлого года в стране была легализована народная медицина. Есть ли такая практика в других государствах бывшего СССР и как она характеризует состояние общества — в материале News.ru.

Устоявшаяся практика

Профессия исцелителя будет считаться в Узбекистане высококвалифицированной, а потому все желающие оказывать подобные услуги людям должны будут иметь диплом о высшем образовании. Народные методы лечения признаются «дополнительным средством оказания медицинской помощи», но при этом исцелители будут нести такую же ответственность за результаты своей работы, как и все врачи. В медицинских вузах планируется начать читать спецкурсы, а в Ташкентском институте совершенствования врачей решено открыть кафедру народной медицины. Учёт всех исцелителей должна будет вести ассоциация представителей этой профессии. Такие меры, по мнению руководства Узбекистана, должны хоть в какой-то мере оградить граждан от откровенных шарлатанов.

Впрочем, в Узбекистане пошли по пути, который уже был пройден в других бывших республиках Советского Союза, в том числе и в России. В советское время народная медицина и целительство назывались одним словом «знахарство» и квалифицировались как попытки оказания врачебной помощи без соответствующих знаний. После развала СССР законодательство бывших союзных республик стало более терпимым к подобным вещам. Например, в России решили дать право лечить всем медработникам, главное чтобы у человека было хотя бы среднее профильное образование, при этом методы остаются на усмотрение самого врачевателя. Подобным образом поступили в Казахстане, Таджикистане, Белоруссии, на Украине и в других государствах.

Для многих врачей, занимающихся частной практикой, новая лазейка в законодательстве просто позволила легализовать свою деятельность, избавиться от лишних проверок. Но главное, что помощь пациентам оказывают профессионалы, которые хорошо знакомы с различными способами лечения. И если помимо таблеток целители используют проверенные десятилетиями народные способы вроде настоек из различных трав, больные, скорее всего, не пострадают. Николай Мошков/АГН "Москва"

Без засорившихся чакр

Проблема в том, что зачастую бывает крайне тяжело провести грань между теми, кто пользуется именно научными медицинскими знаниями, и теми, кто с анатомией знаком лишь поверхностно, но зато уповает на некие сверхъестественные способности. Однако между специалистами по народным методам лечения и разнообразными магами, колдунами и чародеями существует большая разница. Обращаясь к последним, человек часто лишается не только денег, но и драгоценного времени, в течение которого болезнь могли бы излечить на ранней стадии. По свидетельству самих знахарей, они не предлагают людям ничего кроме снятия порчи, открытия чакр и чистки кармы. То есть того спектра услуг, эффективность которых сегодня не представляется возможным проверить.

К сожалению, не редки случаи, когда так называемые врачеватели с магическими способностями пытаются помимо денег получить от клиентов и удовлетворение прочих своих потребностей. Критическая ситуация с этим сложилась в Таджикистане. По данным МВД республики, в стране действует около пяти тысяч целителей, и многие грешат тем, что сексуально домогаются обратившихся. За последние десять лет в Таджикистане осудили несколько человек, которые помимо чтения заклинаний и молитв совершали с больными женщинами половой акт, причём некоторые признанные виновными были муллами в мечетях. Например, широкий резонанс получила история «муллы-колдуна» Асадулло Иброхимова, чьи методы лечения были сняты на видео одной из пациенток. Вначале Иброхимов читал молитвы, а потом уговорил пациентку на интим. На суде задержанный утверждал, что лечил исключительно при помощи амулетов, но следствие доказало вину, и Иброхимов получил семь лет в колонии. После суда, состоявшегося в 2013 году, СМИ стали писать и про другие подобные случаи. В результате в уголовное право Таджикистана ввели такое понятие, как магические обряды, сопровождаемые сексуальными домогательствами, нарушителям закона отныне грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

Другая проблема сферы целительства, характерная для всего постсоветского пространства, состоит в том, что немалая часть магов и колдунов имеют серьёзные проблемы с психикой. По разным оценкам, психическими заболеваниями страдают от 20 до 40% всех чародеев. Это несёт дополнительную угрозу для тех, кто решил привлечь к излечению своей болезни потусторонние силы. Если обычный мошенник, называющий себя целителем, ограничится опустошением кошелька незадачливого клиента, то психически нездоровый человек может практиковать совершенно непредсказуемые вещи.

Снятие стресса

Несмотря на все риски, колдуны и ведьмы пользуются большой популярностью, и в этом главная причина расцвета представителей весьма сомнительных профессий. В Армении целительство запрещено законом, за снятие сглаза можно получить немалый тюремный срок. Однако поток клиентов такой, что уголовная ответственность кажется знахарям досадным недоразумением по сравнению с получаемыми прибылями. Эксперты говорят, что в Армении маги и прочие знатоки неведомого почти вытеснили обычных врачей. Люди не доверяют докторам, зато готовы ехать на приём к непонятным личностям, чтобы вылечить бесплодие, онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. Наказать за обман колдунов практически невозможно, так как их клиенты утверждают, что получили реальную помощь. Олег Ласточкин/РИА Новости

«Когда страна в переходном периоде, когда есть определённые трудности и тяготы, всегда на поверхность всплывают всяческие экстрасенсы, маги и колдуны. Людям нужна надежда, нужно как-то заполнять душевный вакуум», — описывает причину популярности колдунов в Таджикистане местная правозащитница Гавхар Джураева.

С другой стороны, люди могут обращаться к магам из-за стресса в результате правильно поставленного диагноза. В начале 2017 года в Киргизии разразился скандал, когда умерла онкобольная, отказавшаяся от квалифицированной помощи и обратившаяся к известному в стране знахарю. Врачи обнаружили у женщины рак на второй стадии и говорят, что пациентку можно было спасти, но вместо химиотерапии она выбрала рекомендации по чтению заклинаний и применению амулетов.

«К целителям идут люди, которые обладают так называемым магическим мышлением, то есть они верят в чудеса без приложения усилий. Потому что для человека большая травма услышать диагноз „рак“. В этот момент больной может не совсем адекватно принимать решение. Диагноз бывает настолько страшен для человека, что он может пребывать в шоковом состоянии, и в этот момент очень важно для него, чтобы близкое окружение призвало к принятию адекватных решений», — объясняет ситуацию глава благотворительного киргизского фонда «вместе против рака» Гульмира Абдразакова.

Другой причиной обращения к колдунам, по словам Абдразаковой, может быть нежелание врачей лечить безнадёжно больных. Обратившиеся в больницу за помощью люди часто сталкиваются с прохладным отношением к себе и потом идут к тем, кто обещает хотя бы надежду на излечение.