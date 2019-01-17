Магазинные чеки оказались вредными для здоровья

https://news.ru/storage/news/34926735bec81d7455289b089fc835ba/4c3e8eff-65eb-485d-a349-56be1b620f98_850.jpg ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Химикаты, которые опасны для здоровья человека, нашли испанские учёные в составе термобумаги, используемой для печати кассовых чеков. По словам специалистов, они увеличивают риск опухолей, бесплодия, аутизма, диабета и даже преждевременных родов.

Исследователи изучили чеки из заведений общественного питания Испании, Бразилии и Франции. В одних чеках они обнаружили химикат бисфенол А, в других — бисфенол S. Оба негативно влияют на эндокринную и иммунную систему организма, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Определить потенциально опасные чеки можно самостоятельно, уверяют учёные. Термобумага быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла.

«Не рекомендуется сминать чеки перед тем, как выбросить в мусорную корзину, играть с ними, писать на них заметки или хранить в машинах, кошельках или сумочках. Проще говоря, надо взаимодействовать с ними как можно меньше», — цитирует издание руководителя исследования Николаса Олеа.

Специалисты также советуют взять за привычку вообще не приносить чеки домой и тем более — на кухню, где хранятся продукты. От них необходимо избавляться как можно скорее.

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