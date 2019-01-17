USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,294 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,612.41 $
МОСКВА-6°C13:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Магазинные чеки оказались вредными для здоровья

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Химикаты, которые опасны для здоровья человека, нашли испанские учёные в составе термобумаги, используемой для печати кассовых чеков. По словам специалистов, они увеличивают риск опухолей, бесплодия, аутизма, диабета и даже преждевременных родов.

Исследователи изучили чеки из заведений общественного питания Испании, Бразилии и Франции. В одних чеках они обнаружили химикат бисфенол А, в других — бисфенол S. Оба негативно влияют на эндокринную и иммунную систему организма, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Определить потенциально опасные чеки можно самостоятельно, уверяют учёные. Термобумага быстро чернеет, находясь вблизи источника тепла.

«Не рекомендуется сминать чеки перед тем, как выбросить в мусорную корзину, играть с ними, писать на них заметки или хранить в машинах, кошельках или сумочках. Проще говоря, надо взаимодействовать с ними как можно меньше», — цитирует издание руководителя исследования Николаса Олеа.

Специалисты также советуют взять за привычку вообще не приносить чеки домой и тем более — на кухню, где хранятся продукты. От них необходимо избавляться как можно скорее.

Ранее News.ru рассказывал, как можно вернуть товар без чека. Покупку могут не принять обратно, если подтверждающего его клочка бумаги нет на руках. Юристы рассказали, законны ли такие действия и как выиграть в споре с магазином.


#здоровье #МАГАЗИНЫ #чеки #кассовыеаппараты
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
В проекте News.ru «Юридическая среда» вы узнаете, как просто и быстро решить возникшую проблему
общество 14:55, 6 июня 2018
Какой товар можно вернуть продавцу
В проекте News.ru «Юридическая среда» вы узнаете, как просто и быстро решить возникшую проблему
Товар могут не принять обратно, если у вас нет чека. Юристы рассказали, законны ли такие действия и как выиграть в споре с магазином
экономика 08:45, 23 апреля 2018
Как вернуть товар без чека
Товар могут не принять обратно, если у вас нет чека. Юристы рассказали, законны ли такие действия и как выиграть в споре с магазином
Лента новостей
спорт 13:04
Чепиков обещал похлопотать за Логинова в IBU
происшествия 12:57
Пенсионерка съела булку в московском ГУМе и умерла
экономика 12:56
ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро
в мире 12:56
Пресс-служба Порошенко высказалась о визите Собчак
общество 12:53
Аэропорт Саратова оправился после аномальной погоды
Другие новости
в мире 12:56
Пресс-служба Порошенко высказалась о визите Собчак
в мире 12:52
Лингвист нашла ошибку в обращении Собчак к киевлянам
в мире 12:37
Израиль навестила русская зима
в мире 12:23
МИД РФ предрек «грязь» и скандалы выборам на Украине
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top