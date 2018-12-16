Магазин «Cydia» закрывается

https://news.ru/storage/news/5afd1465e05bfe97173cdefd0afb4297/7777fc09-485b-41c0-a444-27ef03e9c640_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

О скором закрытии неофициального магазина приложений для продукции Apple «Cydia» заявил создатель проекта Джей Фирман.

Бизнесмен посоветовал пользователям отвязать от аккаунта магазина свои платёжные карты. Своё решение о закрытии «Cydia» уже на следующей неделе, он изменил, оставив в списке доступных приложений только бесплатные. Кроме того, он отказался от публикации патчей и расширений, которыми пользовались владельцы взломанных гаджетов, передаёт Akket.

Ранее News.ru писал о том, что жители Петербурга придумали специальное приложение для веганов. Программа VegCode определяет нужный товар во время покупки в супермаркетах.