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Магазин «Cydia» закрывается

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

О скором закрытии неофициального магазина приложений для продукции Apple «Cydia» заявил создатель проекта Джей Фирман.

Бизнесмен посоветовал пользователям отвязать от аккаунта магазина свои платёжные карты. Своё решение о закрытии «Cydia» уже на следующей неделе, он изменил, оставив в списке доступных приложений только бесплатные. Кроме того, он отказался от публикации патчей и расширений, которыми пользовались владельцы взломанных гаджетов, передаёт Akket.

Ранее News.ru писал о том, что жители Петербурга придумали специальное приложение для веганов. Программа VegCode определяет нужный товар во время покупки в супермаркетах.


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