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Мадуро заявил о готовности военных противостоять врагам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Veronica Canino/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы страны готовы противостоять врагам на фоне неудавшейся попытки мятежа со стороны группы военных.

«Наши национальные боливарианские вооружённые силы дают бесчисленные примеры дисциплины, единения и подготовки, чтобы противостоять любой угрозе со стороны врагов родины», — написал Мадуро  в Twitter.

Он также отметил, что власть, которую представляют военные, находится на службе защиты национальных интересов.

Ранее группа военных захватила штаб одного из подразделений Национальной гвардии в районе Котиса. В соцсетях появилась видеозапись, как мятежник выступает против правительства Мадуро. Представители правоохранительных органов сообщили, что восставшие арестованы. После случившегося в нескольких районах Каракаса прошли протесты в защиту военных.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо 21 января сообщил о задержании небольшой группы восставших военных в Каракасе, а посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о госперевороте.

Как писал News.ru, Верховный суд Венесуэлы признал не соответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи. Она находится под контролем оппозиционных сил. А противники режима Николаса Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств.


#венесуэла #николасмадуро
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