Мадуро заявил о готовности бороться с госпереворотом

https://news.ru/storage/news/6c6b50b3df659a58539023319bf510a2/d19b6ff3-fe6f-4818-bbde-e770a247f121_850.jpg Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро (справа)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны будут бороться с государственным переворотом до победного конца.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы»,— написал Мадуро в Twitter.

No descansaremos hasta derrotar el golpe de Estado que pretende intervenir en la vida política de Venezuela, echar de lado nuestra soberanía e instaurar un gobierno títere del imperio estadounidense. pic.twitter.com/jCNiabC723 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 января 2019 г.

Мадуро подчеркнул, что оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к встрече с Хуаном Гуайдо. Он отметил, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах». Позже глава оппозиции Хуан Гуайдо отказался от встречи с Мадуро.