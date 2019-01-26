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Мадуро заявил о готовности бороться с госпереворотом

Николас Мадуро (справа) Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро (справа)

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны будут бороться с государственным переворотом до победного конца.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы»,— написал Мадуро в Twitter.

Мадуро подчеркнул, что оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к встрече с Хуаном Гуайдо. Он отметил, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах». Позже глава оппозиции Хуан Гуайдо отказался от встречи с Мадуро.


#венесуэла #госпереворот #николасмадуро
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