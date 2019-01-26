Мадуро заявил о готовности бороться с госпереворотом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны будут бороться с государственным переворотом до победного конца.
«Мы не успокоимся до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы»,— написал Мадуро в Twitter.
No descansaremos hasta derrotar el golpe de Estado que pretende intervenir en la vida política de Venezuela, echar de lado nuestra soberanía e instaurar un gobierno títere del imperio estadounidense. pic.twitter.com/jCNiabC723— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 января 2019 г.
Мадуро подчеркнул, что оппозиция пытается установить марионеточное правительство американской империи.
23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.
Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к встрече с Хуаном Гуайдо. Он отметил, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах». Позже глава оппозиции Хуан Гуайдо отказался от встречи с Мадуро.