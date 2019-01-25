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Мадуро напомнил о намерении разорвать дипотношения с США

Николас Мадуро Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро напомнил дипломатам США о сроке, в который они должны покинуть страну.

Глава страны подтвердил своё решение о разрыве отношений с Соединёнными Штатами.

«Подтверждаю мое решение о разрыве дипломатических и политических отношений с американским правительством», — написал Мадуро в Twitter.

23 января Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Сделать они должны это до 27 января.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро. Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство в дела другого государства — это грубое нарушение международного права. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ.


#сша #венесуэла #дипломаты
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