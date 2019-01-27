Мадуро: Трамп недооценивает Венесуэлу

Президент Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и остальной мир.

«Он не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря начистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология — он всех недооценивает», — сказал он в интервью турецкому каналу CNN Turk.