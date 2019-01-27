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Мадуро: Трамп недооценивает Венесуэлу

Николас Мадуро Veronica Canino/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Президент Николас Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп недооценивает Венесуэлу, Латинскую Америку и остальной мир.

«Он не тот лидер, который способен справиться с трудностями. Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря начистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология — он всех недооценивает», — сказал он в интервью турецкому каналу CNN Turk.

Как ранее писал News.ru, Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.


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