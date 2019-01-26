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Мадуро рассказал о секретной встрече с Гуайдо

Николас Мадуро Boris Vergara/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Николас Мадуро тайно встречался с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Действующий президент Венесуэлы раскрыл детали секретных переговоров, которые якобы состоялись 22 января.

По словам Мадуро, встреча была назначена ночью в одном из отелей Каракаса. Гуайдо, чтобы остаться незамеченным, пришёл в чёрном худи с капюшоном и кепке. 

«Переговоры были долгими. Всё, что сказал Гуайдо, было неправдой. Но сам факт того, что беседа состоялась — это хорошо. Нужно оставлять каналы для коммуникации открытыми», — заявил Мадуро во время пресс-конференции, которую транслировал канал Ruptly.

Имела ли место такая встреча на самом деле, неизвестно. Как писал News.ru, 25 января Хуан Гуайдо заявил, что отказывается вести переговоры с Мадуро. По его словам, республиканская оппозиция не готова на «фальшивый диалог» с правительством.


#венесуэла #переговоры #мадуро #ХуанГуайдо
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