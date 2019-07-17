Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в текущем году, заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
По его словам, визит необходим для подписания новых соглашений с Кремлём и компаниями из РФ, передаёт
Я не знаю, когда именно он может посетить Россию, но у нас всегда есть много тем для обсуждения с Россией, — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Россия является одним из главных партнёров республики.
Ранее News.ru сообщал, что санкционные списки Минфина США пополнились именем сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николаса Эрнесто Мадуро Гуэрры. Мадуро полагается на своего сына Николаса и других, близких к его авторитарному режиму, для поддержания мёртвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы, говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.