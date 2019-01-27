Мадуро потребовал от Европы отозвать ультиматум

https://news.ru/storage/news/8a32eaa4dd55367ca8bb51f642f01b93/80ec66ff-cbef-410e-af26-94efe58f4e48_850.jpg Miraflores Press/Avn/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании ими временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, если в стране не пройдут досрочные выборы.

«Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют нашу 200-летнюю историю независимости. Мы гордимся нашей свободой, в нас течёт кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы», — сказал Мадуро в интервью телеканалу CNN TÜRK.

Глава Венесуэлы также заявил, что в происходящем в его стране госперевороте виновны США и лично президент Дональд Трамп.

Как ранее писал News.ru, Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.