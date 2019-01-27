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Мадуро потребовал от Европы отозвать ультиматум

Miraflores Press/Avn/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании ими временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, если в стране не пройдут досрочные выборы.

«Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют нашу 200-летнюю историю независимости. Мы гордимся нашей свободой, в нас течёт кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы», — сказал Мадуро в интервью телеканалу CNN TÜRK.

Глава Венесуэлы также заявил, что в происходящем в его стране госперевороте виновны США и лично президент Дональд Трамп.

Как ранее писал News.ru, Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.


#сша #мадуро #европа
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