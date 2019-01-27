Мадуро потребовал от Европы отозвать ультиматум

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании ими временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, если в стране не пройдут досрочные выборы.
«Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют нашу 200-летнюю историю независимости. Мы гордимся нашей свободой, в нас течёт кровь наших освободителей. Они должны отказаться от своего ультиматума, никто не смеет ставить нам ультиматумы», — сказал Мадуро в интервью телеканалу CNN TÜRK.
Глава Венесуэлы также заявил, что в происходящем в его стране госперевороте виновны США и лично президент Дональд Трамп.
Как ранее писал News.ru, Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.