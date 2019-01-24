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Мадуро попросил помощи у Девы Марии

Roman Camacho/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал первую запись в своём микроблоге в Twitter после масштабных акций протеста против его режима, приведшим к человеческим жертвам. В нём он обращается к Деве Марии.

«Мы возносим наши молитвы, чтобы покрыть наше отечество примирительным духом. Благослови своих сыновей и дочерей, мать. Аминь!» — написал он.

Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле. По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.


#венесуэла #мадуро #молитвы
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