Мадуро попросил помощи у Девы Марии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал первую запись в своём микроблоге в Twitter после масштабных акций протеста против его режима, приведшим к человеческим жертвам. В нём он обращается к Деве Марии.
«Мы возносим наши молитвы, чтобы покрыть наше отечество примирительным духом. Благослови своих сыновей и дочерей, мать. Аминь!» — написал он.
En el Día de la Madre Espiritual y Protectora del pueblo trujillano, rendimos homenaje a la Virgen de la Paz. Elevamos nuestras oraciones para que cubra con su espíritu conciliador a nuestra patria. Bendice a tus hijos e hijas, madre. Amén! pic.twitter.com/GwMikMqZbI— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 января 2019 г.
Массовые протесты в Венесуэле начались по всей стране, после того как лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом и принёс присягу. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.
Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле. По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.