Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/60277d18f8e05f55dd257238565c4073/b9e4fc1d-16fc-4549-b372-1f1ef587e877_850.jpg Miraflores Press/Avn/Global Look Press

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил западные СМИ в нежелании освещать проправительственные митинги в Боливарианской Республике, так как «журналистам интересен только народ Венесуэлы». С таким заявлением он выступил перед народом, собравшимся у официальной резиденции Мадуро в Каракасе. Он выступает с речью с балкона дворца Мирафлорес. Рядом с ним находятся жена и его помощники.

«Сегодня мы увидели полную тишину в информационном поле. Народ-воин не существует для средств массовой информации буржуазии», — сказал Мадуро.

Президент назвал лидера оппозиции Гуайдо неконституционным президентом и обвинил Соединённые Штаты Америки в попытке госпереворота.

«Венесуэла разрывает все дипломатические и политические отношения с США. Все дипломаты будут высланы обратно в Америку», — заявил Мадуро.

Как сообщал News.ru, Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такого же мнения придерживаются и власти Мексики.

#Ahora | El gobierno de #México dice este miércoles que reconoce todavía al gobierno de Nicolás Maduro luego de que el jefe del Parlamento de #Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino. pic.twitter.com/2GVDNQt72K — Prensa Libre (@prensa_libre) 23 января 2019 г.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Гватемала и Коста-Рика.