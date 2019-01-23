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Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле

Николас Мадуро Miraflores Press/Avn/Global Look Press

Николас Мадуро

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил западные СМИ в нежелании освещать проправительственные митинги в Боливарианской Республике, так как «журналистам интересен только народ Венесуэлы». С таким заявлением он выступил перед народом, собравшимся у официальной резиденции Мадуро в Каракасе. Он выступает с речью с балкона дворца Мирафлорес. Рядом с ним находятся жена и его помощники.

«Сегодня мы увидели полную тишину в информационном поле. Народ-воин не существует для средств массовой информации буржуазии», — сказал Мадуро.

Президент назвал лидера оппозиции Гуайдо неконституционным президентом и обвинил Соединённые Штаты Америки в попытке госпереворота.

«Венесуэла разрывает все дипломатические и политические отношения с США. Все дипломаты будут высланы обратно в Америку», — заявил Мадуро.

Как сообщал News.ru, Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такого же мнения придерживаются и власти Мексики.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Гватемала и Коста-Рика.


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