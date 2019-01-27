Мадуро объявил о победе Венесуэлы в ООН

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Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил выступление своей делегации на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы победили в ООН, это великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза», — заявил Мадуро по окончанию заседания, которое длилось около пяти часов.

Впрочем, никаких конкретных решений по кризису в Венесуэле Совет Безопасности так и не принял. Россия в очередной раз поддержала действующего президента, а США выразили надежду, что Москва всё-таки изменит свою позицию. Также в ходе заседания министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг ультиматум, который выдвинули несколько стран Евросоюза. Они предупредили, что признают временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут назначены досрочные выборы.

Как писал News.ru, 27 января Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых Николас Мадуро объявил персонами нон грата. 23 января действующий президент страны разорвал дипломатические отношения с США и дал сотрудникам консульств 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал и признал полномочия самопровозглашённого президента, лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. По его словам, американское посольство остаётся в Каракасе. В свою очередь в Госдепартаменте США заявили, что не планируют закрывать дипмиссию и продолжать оценивать ситуацию в стране.