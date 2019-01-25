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Мадуро объявил о готовности к встрече с Гуайдо

E]Venezuelan Presidency/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться с лидером республиканской оппозиции Хуаном Гуайдо.

«Сегодня, завтра и всегда я буду готов прийти на встречу», — сказал президент во время своего выступления в Каракасе.

Мадуро также отметил, что «есть всегда канал диалога с оппозицией, при любых обстоятельствах».

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция, Грузия.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Лидер РФ провёл телефонный разговор с избранным венесуэльским главой Николасом Мадуро, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.


#венесуэла #николасмадуро #ХуанГуайдо
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