Мадуро не сможет принести присягу парламенту Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/f91b6f9494fc919353b63e502f0769ed/8694cf34-30c5-4c84-84b3-6179ce02c98c_850.jpg Miraflores Press/AVN /imago stock&people/Global Look Press

Николас Мадуро принесёт присягу Верховному суду, а не Национальной ассамблее, поскольку та находится под контролем политических противников лидера страны с 2015 года.

Церемония вступления в должность президента состоится 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

«Согласно 231-й статье Конституции, президент Мадуро принесёт присягу перед Верховным судом», — сказал глава КА.

Мадуро будет занимать президентский пост до 2025 года.

Ранее глава Венесуэлы заявил, что он не является диктатором, которым называют его власти США и Колумбии, писал News.ru. Лидер страны отметил, что он «скромный человек», а те, кто считает иначе, «пусть идут к чёрту».