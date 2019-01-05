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Мадуро не сможет принести присягу парламенту Венесуэлы

Miraflores Press/AVN /imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Николас Мадуро принесёт присягу Верховному суду, а не Национальной ассамблее, поскольку та находится под контролем политических противников лидера страны с 2015 года.

Церемония вступления в должность президента состоится 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

«Согласно 231-й статье Конституции, президент Мадуро принесёт присягу перед Верховным судом», — сказал глава КА.

Мадуро будет занимать президентский пост до 2025 года.

Ранее глава Венесуэлы заявил, что он не является диктатором, которым называют его власти США и Колумбии, писал News.ru. Лидер страны отметил, что он «скромный человек», а те, кто считает иначе, «пусть идут к чёрту».


#венесуэла #мадуро
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