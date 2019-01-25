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Мадуро назвал Трампа и Пенса друзьями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) E]Venezuelan Presidency/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции обратился к президенту США Дональду Трампу и американскому вице-президенту Майку Пенсу на английском языке, призвав их одуматься и отказаться от ошибочной политики в отношении Венесуэлы.

«Как дела, друзья?» — начал свое обращение Мадуро.

Он предположил, что Трамп войдёт в историю, если изменит своё решение и прекратит поддерживать госпереворот в Венесуэле, сообщает RT.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не хочет обсуждать сложившуюся ситуацию с официальным главой страны Николасом Мадуро. По его словам, республиканская оппозиция не готова к «фальшивому диалогу» с правительством.


#сша #венесуэла #госпереворот #николасмадуро
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