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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны.

По словам главы венесуэльского штата Миранды Эктор Родригес, теперь Мадуро и Гуайдо будут вместе работать ради обеспечения мира в Венесуэле.

При этом она подчеркнула, что детальные подробности переговоров двух оппонентов засекречены по просьбе действующего президента.

Оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Москва выразила поддержку действующей власти и выступила против госпереворота, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты ввели санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США.