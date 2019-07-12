Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны.
По словам главы венесуэльского штата Миранды Эктор Родригес, теперь Мадуро и Гуайдо будут вместе работать ради обеспечения мира в Венесуэле.
При этом она подчеркнула, что детальные подробности переговоров двух оппонентов засекречены по просьбе действующего президента.
Оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Москва выразила поддержку действующей власти и выступила против госпереворота,
Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты ввели санкции против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства финансов США.