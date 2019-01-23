Мадуро дал дипломатам США 72 часа на выезд из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
«Я приказал разорвать все дипломатические отношения с правительством Соединенных Штатов», — сказал он во время выступления в Каракасе, которое транслируется в Twitter.
Кроме того, он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы собрать вещи и выехать из страны.
Ранее News.ru писал о том, что 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.
#EnVivo | Nos sumamos a la extraordinaria movilización del pueblo aguerrido en conmemoración del 61 Aniversario de la Rebelión Popular del #23Ene de 1958.https://t.co/mvXo9X1gFs— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 23, 2019