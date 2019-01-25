Мадуро анонсировал масштабные военные учения в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал скорые военные учения в стране. Они призваны доказать всем сомневающимся, что вооружённые силы республики могут победить любого захватчика.
«Это профессиональные, подготовленные, готовые защищать родину ценой собственных жизней вооружённые силы», — заявил Мадуро в эфире Национального радио Венесуэлы.
Учения будут пятидневными и начнутся 10 февраля 2019 года.
Ранее самопровозглашённый президент Венесуэлы, спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуайдо призвал вооружённые силы прекратить наступления и «встать на сторону народа», писал News.ru.