Мадуро анонсировал масштабные военные учения в стране

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал скорые военные учения в стране. Они призваны доказать всем сомневающимся, что вооружённые силы республики могут победить любого захватчика.

«Это профессиональные, подготовленные, готовые защищать родину ценой собственных жизней вооружённые силы», — заявил Мадуро в эфире Национального радио Венесуэлы.

Учения будут пятидневными и начнутся 10 февраля 2019 года.

Ранее самопровозглашённый президент Венесуэлы, спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуайдо призвал вооружённые силы прекратить наступления и «встать на сторону народа», писал News.ru.