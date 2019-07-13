https://static.news.ru/photo/a9ea047e-9d06-11e9-afa3-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус.

При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно. Кроме того, Герус признался, что не является специалистом в этом вопросе, поэтому не знает, какие именно чиновники попадают под люстрацию.

Как будет принят закон, так он и будет работать, — сказал он порталу «Обозреватель».

Ранее News.ru писал о том, что бывший глава Украины Пётр Порошенко назвал список люстрированных Владимиром Зеленским высших чиновников «подозрительно совпадающим» с санкционными списками неугодных Кремлю лиц.