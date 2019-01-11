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Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

277 человек, отправившиеся на американском судне Oasis of the Seas в семидневное плавание в Карибское море, заразились желудочным вирусом. Они получат помощь от судовых медиков.

Длина лайнера составляет 362 метра. Оуэн Торрес, представитель компании Royal Caribbean Cruises, заявил, что из-за вспышки болезни судно вернётся во Флориду на день раньше, чем планировалось ранее.

Он также отметил, что более 8 тысяч пассажиров лайнера получат компенсацию за то, что их отдых был испорчен.

Как ранее писал News.ru, медики сообщают о массовом отравлении в Дагестане. За помощью к врачам обратились более 60 человек. На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальных врачи выписали. 


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