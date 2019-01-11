Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США

https://news.ru/storage/news/42f8fafd472df47097f2c1f5d89b6107/148f2ba9-e915-4426-9a25-e4311c09638b_850.jpg Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

277 человек, отправившиеся на американском судне Oasis of the Seas в семидневное плавание в Карибское море, заразились желудочным вирусом. Они получат помощь от судовых медиков.

Длина лайнера составляет 362 метра. Оуэн Торрес, представитель компании Royal Caribbean Cruises, заявил, что из-за вспышки болезни судно вернётся во Флориду на день раньше, чем планировалось ранее.

Он также отметил, что более 8 тысяч пассажиров лайнера получат компенсацию за то, что их отдых был испорчен.

Как ранее писал News.ru, медики сообщают о массовом отравлении в Дагестане. За помощью к врачам обратились более 60 человек. На данный момент в больницах остаются десять человек, в их числе семь детей. Остальных врачи выписали.