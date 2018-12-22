Люди пострадали при пожаре на ярмарке во Львове

https://news.ru/storage/news/55756996367b1a401202718e30ab3cc5/61277dc2-7fad-4db3-9288-5db0686f9973_850.jpg dsns.gov.ua

Четыре человека пострадали при пожаре на рождественской ярмарке в центре украинского Львова. Очевидцы заявляют, что слышали взрыв, предшествующий воспламенению.

«Информация на данный момент о четырёх пострадавших, ещё один человек обратился за медицинской помощью. Один мужчина, по предварительным данным, в более тяжёлом состоянии, у него большее количество ожогов», — сказал спикер областного управления госслужбы по ЧС Виталий Туровцев в эфире телеканала «112 Украина».

Информация о возгорании в торговом павильоне поступила в 14:15 мск. После этого огонь перебросился на два соседних здания.

Пожар уже потушен. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причину происшествия.

Ранее News.ru писал, что девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. Там бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, а спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры.