Люди пострадали при пожаре на ярмарке во Львове

Четыре человека пострадали при пожаре на рождественской ярмарке в центре украинского Львова. Очевидцы заявляют, что слышали взрыв, предшествующий воспламенению.
«Информация на данный момент о четырёх пострадавших, ещё один человек обратился за медицинской помощью. Один мужчина, по предварительным данным, в более тяжёлом состоянии, у него большее количество ожогов», — сказал спикер областного управления госслужбы по ЧС Виталий Туровцев в эфире телеканала «112 Украина».
Информация о возгорании в торговом павильоне поступила в 14:15 мск. После этого огонь перебросился на два соседних здания.
Пожар уже потушен. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причину происшествия.
Ранее News.ru писал, что девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. Там бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, а спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры.