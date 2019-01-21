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Люди погибли при взрыве у базы спецназа в Афганистане

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Как минимум 18 человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва у базы спецназа в Афганистане.

Об этом информирует агентство Xinhua. Других подробностей не сообщается.

Как ранее писал News.ru, кортеж губернатора афганской провинции Логар Анвара Ишакзая атаковали террористы. Жертвами боевиков стали восемь человек, десять получили ранения, сообщает представитель местной полиции Шапур Ахмадзай.

Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена на территории России).


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