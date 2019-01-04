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Люди погибли при прохождении квеста в Польше

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пять человек погибли, ещё один пострадал в результате пожара во время игрового квеста в польском Кошалине, сообщил представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

По его словам, пожарные приехали, когда весь первый этаж здания уже был охвачен пожаром, передаёт РИА Новости. В настоящее время возгорание уже потушено.

«Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования», — отметил Кубяк.

Ранее News.ru писал о том, что воспитанники московской спортшколы вернулись домой с квеста с синяками и царапинами. На игру под названием «Вкус риска» несовершеннолетние отправились с тремя родителями. Перед началом игры взрослым предложили подписать договор, согласно которому ответственность за нанесённые детям повреждения ложится на них.


#пожар #польша #квесты
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