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Люди погибли от взрыва в Мариуполе

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Взрыв прогремел вечером 5 января в квартире жилого дома украинского города Мариуполя. На месте работает оперативно-следственная группа.

«Вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют происхождение взрыва. Количество жертв уточняется», — сообщили в полиции Донецкой области.

ЧП произошло на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Центральном районе Мариуполя. Там взорвалась граната. Погибли два человека, сообщает сайт «0629».

По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.

Как писал News.ru, в конце 2018 года украинские силовики подорвались на собственном минном поле при попытке наступления на нейтральную зону к югу Донецкой области. Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады двумя группами по семь человек пытались подойти к позициям защитников ДНР на мариупольском направлении.


#украина #ВЗРЫВ #гибель #Мариуполь
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