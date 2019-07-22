https://static.news.ru/photo/0bcca2f8-ac59-11e9-8736-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Junaidi Hanafiah/Xinhua/Global Look Press

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подсчитал, что люди исчерпают запас ресурсов Земли на 2019 год уже к 29 июля. После чего начнётся «жизнь в долг».

В прошлый раз эта дата выпала на 1 августа, а это значит, что в 2019 мы «задолжали» планете и будущим поколениям 155 дней. С учетом темпов потребления последнего года, человечеству нужно 1,74 планеты для «безубыточного» существования, — говорится в сообщении фонда.

Больше всех «задолжали» планете жители Катара, для которых день экодолга наступил 11 февраля, а самый небольшой долг перед планетой у Индонезии, где дата выпадает на 18 декабря. Российский день экодолга в этом году был 26 апреля.

Ранее News.ru писал, что WWF начал транслировать процесс разложения пластиковой бутылки в прямом эфире через Интернет. Таким образом защитники окружающей среды хотят привлечь внимание к проблеме пластика. За трансляцией могут наблюдать поколения — по оценкам учёных, процесс разложения будет длиться 450 лет.