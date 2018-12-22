Любовь к журналистке довела бывшего сенатора до тюрьмы

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Эли Уоткинс

Экс-сенатор США получил два месяца тюрьмы за романтические отношения с журналисткой New York Times. Поводом для разбирательства послужило то, что он утаил эту связь от ФБР.

Речь идёт о бывшем директоре по безопасности сенатского комитета по разведке Джеймсе Вулфе. С сотрудницей газеты Эли Уоткинс он встречался на протяжении трёх лет.

В ходе рассмотрения дела в суде защита экс-сенатора делала акцент на его безупречной репутации — за 30 лет работы в адрес Вулфа не поступило ни одной претензии.

Помимо двухмесячного заключения, суд приговорил бывшего политика к четырём месяцам ограничения свободы с выполнением общественных работ, а также штрафу в 7,5 тыс. долларов, передаёт CBS.

Ранее News.ru сообщил о том, что президент США Дональд Трамп не пригласил журналистов в Белый дом на традиционную рождественскую вечеринку. Американские СМИ сочли, что решение главы государства продиктовано его непростыми отношениями с прессой.