https://static.news.ru/photo/af2a9eb2-9b67-11e9-8f22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Воздушные силы Ливийской национальной армии, верные маршалу Халифе Хафтару, подвергли бомбардировке аэропорт Митига, находящийся близ Триполи

Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на командование ЛНА.

Мы нанесли удар по Митиге с целью поразить находящийся там турецкий беспилотник, — заявил командующий ВВС ЛНА Мухаммед Манфур.

По имеющейся информации, после удара с воздуха работа аэродрома временно была прекращена. В результате авианалёта беспилотник был уничтожен.

Ранее стало известно, что находящаяся под командованием маршала Халифы Хафтара Ливийская национальная армия (ЛНА) собирается в ближайшее время вернуть под свой контроль город Гарьян к югу от Триполи, писал News.ru.