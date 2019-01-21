Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины

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Олег Ляшко

«Радикальная партия» Украины выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента. Данное решение партия приняла на съезде в Киеве.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко выступает за введение смертной казни за коррупцию, государственную измену и терроризм. В случае избрания он обещал сократить количество народных депутатов и ликвидировать должность премьер-министра. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее ЦИК зарегистрировал в президенты дважды экс-главу Службы безопасности Украины и председателя партии «Справедливость» Валентина Наливайченко, бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина, мэра города Львова Андрея Садового, самовыдвиженца Виталия Скоцика, экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, депутата Верховной рады Виталия Куприя и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Как писал News.ru, шоумен Владимир Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины. Делегаты внеочередного съезда политической партии «Слуга народа» единогласно проголосовали за выдвижение артиста. В выборах также примет участие глава Социалистической партии Украины Илья Кива. Его кандидатуру предложил председательствующий на очередном съезде Виктор Слыш. Выборы намечены на 31 марта. Таким образом, по состоянию на 21 января на должность главы государства претендуют 14 кандидатов.