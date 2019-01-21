USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,279 $   Brent62.70 $ Bitcoin3,564.91 $
МОСКВА-9°C17:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Олег Ляшко Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олег Ляшко

в мире [ версия для печати ]

«Радикальная партия» Украины выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента. Данное решение партия приняла на съезде в Киеве.

Депутат Верховной рады Олег Ляшко выступает за введение смертной казни за коррупцию, государственную измену и терроризм. В случае избрания он обещал сократить количество народных депутатов и ликвидировать должность премьер-министра. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее ЦИК зарегистрировал в президенты дважды экс-главу Службы безопасности Украины и председателя партии «Справедливость» Валентина Наливайченко, бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина, мэра города Львова Андрея Садового, самовыдвиженца Виталия Скоцика, экс-министра обороны, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, депутата Верховной рады Виталия Куприя и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Как писал News.ru, шоумен Владимир Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины. Делегаты внеочередного съезда политической партии «Слуга народа» единогласно проголосовали за выдвижение артиста. В выборах также примет участие глава Социалистической партии Украины Илья Кива. Его кандидатуру предложил председательствующий на очередном съезде Виктор Слыш. Выборы намечены на 31 марта. Таким образом, по состоянию на 21 января на должность главы государства претендуют 14 кандидатов.


#украина #выборыПрезидентаУкраины #ОлегЛяшко
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 12:22, 21 января 2019
Азаров: Украина не будет энергонезависимой
в мире 14:19, 20 января 2019
Украина приписала России минные поля в Донбассе
в мире 13:26, 19 января 2019
Украина продлила мораторий на банкротство шахт
в мире 13:59, 18 января 2019
Украина продолжает «сжигать мосты» с Россией
в мире 09:32, 13 ноября 2018
Ляшко потребовал от Порошенко тепла
Лента новостей
экономика 17:56
С «Метростроем» разорвут все контракты
политика 17:46
Украина боится усиления РФ за счёт «Северного потока — 2»
политика 17:45
Милонов призвал Захарову и Чубайса прекратить спор
спорт 17:43
Мама поведавшей о допинге фигуристки объяснилась
наука 17:41
РАН поставила под вопрос присвоение звания Кириллу
Другие новости
в мире 17:29
Как быки ломают ковбоев Америки
Соревнования по родео опаснее американского футбола
в мире 16:50
Главный охранник задержан по делу об убийстве мэра Гданьска
в мире 16:20
Восставших военных арестовали в Каракасе
в мире 16:12
Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top