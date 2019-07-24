https://static.news.ru/photo/4ee4819c-ae0b-11e9-aeb8-fa163e074e61_1024.jpg Олег Ляшко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко назвал президента страны Владимира Зеленского пародией на диктатора. Такую оценку главе государства он дал, когда комментировал результаты выборов в Верховную раду.

Народ мой, что ты наделал?! Самые позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за это ответит очень скоро. Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину, — написал Ляшко в своем Twitter, сообщает RNS .

Как ранее писал News.ru, 22 июля ЦИК Украины признала выборы в Верховную раду состоявшимися. Итоговая явка избирателей составила 49,84%. Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.

Помимо партии Зеленского, которая собрала 42,90% голосов, в Раду прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 12,79%, «Европейская солидарность» — 8,70%, «Батькивщина» — 8,08% и «Голос» — 6,40%.

Согласно данным ЦИК, не преодолевают 5-процентный барьер в парламент Радикальная партия Олега Ляшко — 3,90%, «Сила и честь» — 3,80%, «Оппозиционный блок» — 3,15%.