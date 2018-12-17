Львовские власти решили избавиться от советских воинов

Демонтаж стелы советским воинам на монументе боевой славы начался во Львове. Завершить работы предполагается до конца года.
При этом власти города заявили о критическом состоянии 30-метрового объекта. Вопрос о восстановлении на повестке дня не стоит.
«Общее состояние несущих конструкций аварийное, и они подлежат демонтажу», — цитирует Zaxid.net заместителя главы города Андрея Москаленко.
Демонтаж стелы обойдётся бюджету в 295,8 тыс. гривен (более $10 тысяч).
Убрать всю стелу сразу не удастся из-за её сложной конструкции, поэтому разбор будет поэтапным. Часть элементов после демонтажа предложено передать во львовский музей «Территория террора».
Ранее News.ru сообщал о демонтаже памятника Благодарности Красной армии в столице Польши. Монумент уничтожали с помощью отбойных молотков и трактора.