Львовские власти решили избавиться от советских воинов

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Монумент славы (Львов)

Демонтаж стелы советским воинам на монументе боевой славы начался во Львове. Завершить работы предполагается до конца года.

При этом власти города заявили о критическом состоянии 30-метрового объекта. Вопрос о восстановлении на повестке дня не стоит.

«Общее состояние несущих конструкций аварийное, и они подлежат демонтажу», — цитирует Zaxid.net заместителя главы города Андрея Москаленко.

Демонтаж стелы обойдётся бюджету в 295,8 тыс. гривен (более $10 тысяч).

Убрать всю стелу сразу не удастся из-за её сложной конструкции, поэтому разбор будет поэтапным. Часть элементов после демонтажа предложено передать во львовский музей «Территория террора».

Ранее News.ru сообщал о демонтаже памятника Благодарности Красной армии в столице Польши. Монумент уничтожали с помощью отбойных молотков и трактора.