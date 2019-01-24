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Лукашенко выступил против фейков и вбросов

Александр Лукашенко president.gov.by

Александр Лукашенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к сотрудничеству с Россией, и призвал СМИ отказаться от фейковых новостей про республику.

«Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ», — заявил Лукашенко на встрече с главой Новосибирской области Андреем Травниковым.

Президент привёл в пример инцидент в минском метро, когда «два дурака-белоруса подрались», а в Интернете разошлась информация, будто бы кто-то побил русского.

Ранее News.ru писал, что на «пророссийского активиста» напали в минском метро. Неизвестный ударил мужчину в казачьей кубанке и пожелал ему отправиться в Россию. «Чемодан — вокзал — Россия!» — крикнул обидчик вслед убегающему пострадавшему. Видео происшествия появилось на YouTube.


#Белоруссия #АлександрЛукашенко
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