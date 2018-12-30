Лукашенко: союз народов России и Белоруссии состоялся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. В своём обращении он назвал состоявшимся союз двух народов.
«Наши страны прошли непростой путь, но сегодня можно сказать, что союз двух народов состоялся», — приводит БелТА поздравление белорусского президента.
Ранее News.ru писал о том, что Лукашенко подарил Путину на Новый год сало и несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления отдельных блюд: драников, пюре или запекания в духовке. Лукашенко постоянно угощает зарубежных лидеров эксклюзивными сладостями, изготовленными по президентскому спецзаказу, и продуктами, выращенными на собственном подворье.