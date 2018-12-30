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Лукашенко: союз народов России и Белоруссии состоялся

Александр Лукашенко president.gov.by

Александр Лукашенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. В своём обращении он назвал состоявшимся союз двух народов.

«Наши страны прошли непростой путь, но сегодня  можно сказать, что союз двух народов состоялся», — приводит БелТА поздравление белорусского президента.

Ранее News.ru писал о том, что Лукашенко подарил Путину на Новый год сало и несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления отдельных блюд: драников, пюре или запекания в духовке. Лукашенко постоянно угощает зарубежных лидеров эксклюзивными сладостями, изготовленными по президентскому спецзаказу, и продуктами, выращенными на собственном подворье.


#Белоруссия #лукашенко
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